«МРСК Центра» выставил на торги пять жилых домов в Геленджике

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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выставил на торги пять трехэтажных жилых домов в Геленджике. Дома с участками №15, 16, 17, 18 и 19 находятся в садоводческом товариществе «Предгорье».
Цена первоначального предложения 10 430 000 рублей.
Заявки принимаются с 16 сентября до 25 октября. Подать их можно в рабочие дни с 8:00 до 16:30 (в пятницу с 8:00 до 15:30).
Контактные телефоны: (4912) 20-42-14, 20-42-17.
Торги состоятся 29 октября в 10:00 по адресу: Рязань, улица МОГЭС, дом №12, кабинет №507.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.