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9:47, 18 сентября 2019 100
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Калужанка зарезала своего супруга в его день рождения

Калужанка зарезала своего супруга в его день рождения

Калужанка зарезала своего супруга в его день рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры. Согласно материалам уголовного дела, вечером между 28-летней женщина и ее гражданский муж поссорились.

Мужчина в день своего рождения пришел выпивший домой. Жена попросила его снять обувь в прихожей, на что супруг стал ей грубить и оскорблять. После этого потерпевший сказал, что подозревает свою возлюбленную в измене и потребовал в этом признаться.

Подозреваемая схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила сожителя в область грудной клетки.

Злоумышленница позвонила в скорую помощь и сообщила о случившемся. До приезда медиков она пыталась самостоятельно остановить кровотечение у раненого.

В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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