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Калужанка зарезала своего супруга в его день рождения. Об этом сообщила
Инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры. Согласно материалам уголовного дела, вечером между 28-летней женщина и ее гражданский муж поссорились.
Мужчина в день своего рождения пришел выпивший домой. Жена попросила его снять обувь в прихожей, на что супруг стал ей грубить и оскорблять. После этого потерпевший сказал, что подозревает свою возлюбленную в измене и потребовал в этом признаться.
Подозреваемая схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила сожителя в область грудной клетки.
Злоумышленница позвонила в скорую помощь и сообщила о случившемся. До приезда медиков она пыталась самостоятельно остановить кровотечение у раненого.
В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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