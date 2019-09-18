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9:23, 18 сентября 2019 113
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Депутаты владимирского заксобрания обсудили перспективы создания общественного телевидения

Депутаты владимирского заксобрания обсудили перспективы создания общественного телевидения

Депутаты обсудили перспективы создания общественного телевидения. Об этом сообщил сайт владимирского заксобрания

С таким предложением выступил депутат заксобрания Максим Шевченко. Он внес в ЗС соответствующий законопроект. Было предложено создать общественное ТВ на базе канала «Губерния», при этом учредителем выступала бы администрация области, а заксобрание формировало бы совет директоров. Вступление закона в силу подразумевало ликвидацию ООО «ТРК Губерния33» и передачу общественному телевидению ее имущества.

Счетная палата провела экспертизу законопроекта. Аудиторы указали, что предложенный механизм реорганизации повлечет утрату лицензии на кабельное вещание и отмену регистрации шести СМИ, учредителями которых является ООО «ТРК Губерния33». Однако на создание нового общественного телевидения нужны деньги. А их в бюджете не предусмотрено.

Свои замечания и возражения на законопроект представили областная прокуратура и администрация области. В числе наиболее важных аргументов «против» — противоречие федеральному законодательству и потеря возможности вещания на 21-м общедоступном канале из-за утраты лицензии. В результате, большинство членов рабочей группы сошлись во мнении, что создавать новое ТВ не целесообразно.


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