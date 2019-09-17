За неделю в Рязани подешевели помидоры и капуста. Мониторинг цен

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Фото: Pixabay.com
За неделю, с 10 по 16 сентября, в Рязани подешевели помидоры (на 12,5%) и капуста белокочанная (на 20,9%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, цены снизились на лук репчатый (на 5,7%), сахар (на 2,8%), конфеты (на 2%), баранину (кроме бескостного мяса) на 2%.
Незначительно подорожали яблоки, картофель, морковь, пшено, мука, рыба мороженая, куры охлажденные.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.