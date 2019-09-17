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В Туле задержали подозреваемого в серии ограблений. Об этом сообщил
По предварительным данным, 39-летний неработающий ранее судимый подозреваемый украл два велосипеда из подъездов многоквартирных домов. В обоих случаях он свободно заходил в помещения и забирал велосипеды, оставленные без присмотра.
Еще две кражи мужчина совершил, проникая через забор на неохраняемую территорию хозскладов автосервиса. Оба раза он забирал по четыре зимние автомобильные покрышки и скрывался, оставаясь незамеченным.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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