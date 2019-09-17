В среду во Владимире будет дождливо и ветрено. Прогноз погоды

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В среду, 18 сентября, во Владимире будет дождливо и ветрено. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой местами умеренный дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный от шести до одиннадцати метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днем от +8 до +13 градусов.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.