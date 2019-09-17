В среду в Тамбовской области установится холодная погода. Прогноз синоптиков

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В среду, 18 сентября, в Тамбовской области установится холодная погода. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем — дождь.
Ветер юго-западный, от пяти до десяти метров в секунду ночью и от девяти до четырнадцати метров в секунду днем. Порывы могут достигать семнадцати метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днем от +12 до +17 градусов.
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