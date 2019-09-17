В среду в Калужской области будет дождливо и ветрено. Прогноз погоды

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В среду, 18 сентября, в Калужской области будет дождливо и ветрено. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода, временами дождь.
Ветер западный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, днем от +7 до +12 градусов.
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