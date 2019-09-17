В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

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В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения. Об этом сообщил сайт газеты «
В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах.
Авторы указывают, что население недовольно тем, что кафе и бары находятся непосредственно под жилыми помещениями.
В среду, 18 сентября, документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Отмечается, что инициатива грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране.
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).