В Липецкой области вновь похолодает. Прогноз погоды

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В среду, 18 сентября, в Липецкой области вновь похолодает. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем — умеренный местами небольшой дождь.
Ветер южный, днем с переходом западный от семи до двенадцати метров в секунду, днем местами порывы до семнадцати метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днем от +11 до +16 градусов.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.