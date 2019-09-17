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В Калуге открылся международный экологический форум «Экопросвещение». Об этом сообщил
Участниками форума стали представители власти, профильных министерств, ученые, предприниматели, педагоги, студенты. Программа форума рассчитана на неделю, и включает в себя около 700 различных мероприятий: мастер-классов, круглых столов и экскурсий.
Главная тема — защита окружающей среды от негативного воздействия и методы эффективной реализации нацпроекта «Экология».
«Появляется все больше предприятий, где применяются природоохранные технологии, которые позволяют снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их во вторичный оборот. Такой бизнес мы будем поддерживать и законодательно, предоставляя определенные льготы и субсидии», — отметил губернатор Анатолий Артамонов.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.