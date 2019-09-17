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9:41, 17 сентября 2019 53
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В Калуге открылся международный экологический форум «Экопросвещение»

В Калуге открылся международный экологический форум «Экопросвещение»

В Калуге открылся международный экологический форум «Экопросвещение». Об этом сообщил сайт законодательного собрания региона.

Участниками форума стали представители власти, профильных министерств, ученые, предприниматели, педагоги, студенты. Программа форума рассчитана на неделю, и включает в себя около 700 различных мероприятий: мастер-классов, круглых столов и экскурсий.

Главная тема — защита окружающей среды от негативного воздействия и методы эффективной реализации нацпроекта «Экология».

«Появляется все больше предприятий, где применяются природоохранные технологии, которые позволяют снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их во вторичный оборот. Такой бизнес мы будем поддерживать и законодательно, предоставляя определенные льготы и субсидии», — отметил губернатор Анатолий Артамонов.


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Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

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