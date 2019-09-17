В деревне Высокое Калужской области высадили новую аллею

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14 сентября в деревне Высокое Куйбышевского района, недалеко от мемориального комплекса «Безымянная высота» высадили саженцы сосны. Об этом сообщил
Мероприятие приурочили ко Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В нем принял участие первый заместитель председателя законодательного собрания Александр Ефремов, депутаты областного парламента, представители министерства природных ресурсов, местного лесничества.
На этом месте планируется дальнейшая посадка деревьев. В итоге с высоты птичьего полета будет видна цифра 75.
В ближайшее время акция пройдет на территории всех районов области.
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