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Трое мужчин в масках напали на сотрудников рязанской почты. Об этом сообщила
В полиции уточнили, что к ним обратились работники почтового отделения, расположенного в Железнодорожном районе. Они рассказали, что вечером к ним ворвались мужчины в масках и, угрожая ножом и пистолетом, потребовали деньги. Испугавшись, две женщины указали на сейф, где находилось около 15 тысяч рублей.
«Нападавших такая сумма денег не устроила. Ничего не взяв, они покинули отделение почты», — отметили стражи порядка.
Опросив жителей ближайших домов, полицейские установили свидетелей, которые заметили, что злоумышленники, выйдя из почтового отделения, сели в автомобиль и уехали. Оперативникам удалось выяснить часть госномера и описание этого автомобиля.
Вскоре полицейские остановили разыскиваемую легковушку в Московской области. Троих 24-летних жителей Республики Хакасия, причастных к нападению, задержали. Установлено, что двое из них ранее были судимы за разбойное нападение на квартиру.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемых арестовали.
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