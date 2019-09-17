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15:26, 17 сентября 2019 73
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Ночью в Тульской области похолодает до +2 градусов. Прогноз погоды

Ночью в Тульской области похолодает до +2 градусов. Прогноз погоды

В ночь с 17 на 18 сентября в Тульской области похолодает до +2 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем — дождь.

Ветер западный, от пяти до десяти метров в секунду с порывами до семнадцати метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днем от +7 до +12 градусов.


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1 день назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

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