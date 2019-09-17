На улице Кирова в Калуге временно ограничат скорость до сорока километров в час

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На улице Кирова временно ограничат скорость до сорока километров в час. Об этом сообщил
С 22:00 среды, 18 сентября, до 6:00 четверга в Калуге частично перекроют улицу Кирова. В это время проведут аварийные работы на водопроводе.
Во время проведения ремонтных работ не будут ходить троллейбусы №3 и №18. Также временно прекратят подачу холодной воды по следующим адресам:
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