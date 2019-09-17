На пожаре во Владимирской области погиб человек

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На пожаре в Александровском районе погиб человек. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
В результате возгорания полностью уничтожен одноэтажный деревянный дом площадью 300 квадратных метров. Пожар произошел в поселке Красное пламя 16 сентября в 20:38.
В доме проживали 15 человек, в том числе двое детей. Люди покинули горящее жилище еще до приезда пожарных.
Но при разборе завалов был обнаружен труп, предположительно женский. Личность погибшей устанавливается.
Полностью пожар ликвидировали только около 4:00 17 сентября.
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