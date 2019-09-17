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10:42, 17 сентября 2019 87
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На пожаре во Владимирской области погиб человек

На пожаре во Владимирской области погиб человек

На пожаре в Александровском районе погиб человек. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В результате возгорания полностью уничтожен одноэтажный деревянный дом площадью 300 квадратных метров. Пожар произошел в поселке Красное пламя 16 сентября в 20:38.

В доме проживали 15 человек, в том числе двое детей. Люди покинули горящее жилище еще до приезда пожарных.

Но при разборе завалов был обнаружен труп, предположительно женский. Личность погибшей устанавливается.

Полностью пожар ликвидировали только около 4:00 17 сентября.


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