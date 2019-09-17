Лучшие школы и детсады Воронежкой области смогут получить до миллиона рублей на развитие

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В Воронежской области законодательно утвердили поощрения школ и детсадов, занимающие высокие места в областных рейтингах.
Изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» одобрили на заседании регионального парламента, которое провел секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Владимир Нетесов.
Согласно этим изменениям, уточняется распределение средств для образовательных организаций, которые ведут инновационную деятельность и предоставляют качественное образование. Так, лучшие школы и детсады будут получать от 50 тысяч до миллиона рублей на развитие материально-технической базы.
«В Воронежской области предусматривается материальное стимулирование 50 школ и 30 детских садов, занимающих рейтинговые места. Особенность в том, что рейтинг проводится не только по позициям качества, но и по соотношению динамики развития организации. То есть, если организация показывает лучшую динамику по отношению к собственным результатам прошлых лет, она может занять высокое место в рейтинге», — пояснил Владимир Нетесов.
Кроме того, дополнительное финансирование для обновления материально-технической базы и привлечения дополнительных кадров из научной сферы предусмотрено для школ, входящих в список Российской академии наук (РАН). Сейчас в нем числятся три воронежские школы.
Также планируется создание стажировочных площадок для «непрерывного и планомерного повышения квалификации» педагогов.
Напомним, «Единая Россия» реализует проект «Новая школа», который направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и допобразования. Во внимании партийного проекта также находится аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии.
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