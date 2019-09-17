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Главу одного из населенных пунктов Владимирской области заподозрили в присвоении бюджетных средств. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества). Об этом сообщил
Весной 2019 года к главе обратились с просьбой фиктивно устроить человека на должность главного специалиста.
С мая по сентябрь 2019 года руководитель муниципального образования получала за него зарплату. В результате она получила около 60 тысяч рублей.
Глава добровольно сложила с себя полномочия должностного лица и признала вину.
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