Благоустройство колодца отца Авеля в Никуличах завершат в октябре

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Фото: Администрация Рязани
Благоустройство колодца отца Авеля в Никуличах завершат к 20 октября. Об этом сообщил
Во вторник, 17 сентября, общественники осмотрели начатые работы. Скоро здесь уложат асфальт, дорожки вымостят плиткой, установят лавочки, сам колодец отреставрируют и прикроют навесом, рядом разместят парковку.
Напомним, идея благоустройства колодца архимандрита Авеля (Македонова), недалеко от которого он жил,
Справка
Архимандрит Авель — архимандрит, святогорец, послушник игумена русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне схиархимандрита Илиана (Сорокина), с 6 мая 1989 года по 25 марта 2004 года настоятель Пощуповского Иоанно-Богословского мужского монастыря.
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