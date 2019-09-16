Во Владимирской области прошел фестиваль «Русский мир»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 13 по 15 сентября во Владимирской области прошел всероссийский фестиваль русской культуры «Русский мир». Об этом сообщил
В этом году фестиваль посвятили теме «Владимирская земля — основа духовной нравственности и культуры» и приурочили к 850-летию переноса столицы Руси во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским.
В рамках конференции «Владимир — начало великой Руси», прошедшей в первый день фестиваля руководителей области попросили построить во Владимире памятник Андрею Боголюбскому. Отмечается, что этот вопрос не решается уже десятки лет.
В субботу, 14 сентября, во Владимире встретились с молодежью, в Суздале прошли показательные выступления, ярмарка, мастер-классы по колокольному звону и народным ремеслам.
Основные торжества прошли в воскресенье на площадках областного центра.
Как отметил спикер областного парламента Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии, не случайно 850 лет назад князь Андрей Боголюбский перенес во Владимир духовную и политическую столицу Руси и возвел здесь белокаменные храмы, которые признаны мировым наследием истории и культуры.
«Мы живем с вами в непростом, постоянно меняющемся мире. И наша задача — сделать все возможное для объединения россиян вокруг ценностей православной веры, для укрепления нашей духовности и силы духа», — сказал Киселев.
Горожан также поздравил министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Завершением праздника стала театрализованная постановка «Святой князь Андрей Боголюбский» в областном драмтеатре.
Фото с сайта регионального отделения «Единой России»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа трех автобусных маршрутах в Рязани увеличили количество транспорта
|
cледующая новость →В Липецкой области прошел «Елецкий пир»
В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).