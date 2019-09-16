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16:39, 16 сентября 2019 32
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Во Владимирской области прошел фестиваль «Русский мир»

Во Владимирской области прошел фестиваль «Русский мир»

С 13 по 15 сентября во Владимирской области прошел всероссийский фестиваль русской культуры «Русский мир». Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

В этом году фестиваль посвятили теме «Владимирская земля — основа духовной нравственности и культуры» и приурочили к 850-летию переноса столицы Руси во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским.

В рамках конференции «Владимир — начало великой Руси», прошедшей в первый день фестиваля руководителей области попросили построить во Владимире памятник Андрею Боголюбскому. Отмечается, что этот вопрос не решается уже десятки лет.

В субботу, 14 сентября, во Владимире встретились с молодежью, в Суздале прошли показательные выступления, ярмарка, мастер-классы по колокольному звону и народным ремеслам.

Основные торжества прошли в воскресенье на площадках областного центра.

Как отметил спикер областного парламента Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии, не случайно 850 лет назад князь Андрей Боголюбский перенес во Владимир духовную и политическую столицу Руси и возвел здесь белокаменные храмы, которые признаны мировым наследием истории и культуры.

«Мы живем с вами в непростом, постоянно меняющемся мире. И наша задача — сделать все возможное для объединения россиян вокруг ценностей православной веры, для укрепления нашей духовности и силы духа», — сказал Киселев.

Горожан также поздравил министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Завершением праздника стала театрализованная постановка «Святой князь Андрей Боголюбский» в областном драмтеатре.

Фото с сайта регионального отделения «Единой России»


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