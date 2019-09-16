RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на субботу, 15 сентября, во Владимире за ночь разбили двадцать автомобилей. Об этом сообщили «
В полицию поступило более десяти сообщений от владельцев автомобилей. Их всех разбудил звук сигнализации машин.
По фактам проводится проверка, оценивается характер повреждений и объем ущерба.
У большинства автомобилей разбили лобовые стекла. Судя по вмятинам, злоумышленник прыгал по некоторым машинам.
Его личность установили. Как отмечают очевидцы, мужчину поймали таксист и один из свидетелей.
«
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный водитель устроил ДТП в Пронском районе, есть пострадавшие
|
cледующая новость →Тамбов возглавила Наталия Макаревич
В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).