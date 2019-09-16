В выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн «молочки»

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В прошедшие выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн молока и молочной продукции. В субботу, 14 сентября, 228 производителей торговали на 334 местах, сообщил
Всего рязанцы купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 21 сентября на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», возле ТЦ «Кит».
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