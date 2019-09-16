В Туле на остановке нашли труп мужчины

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в понедельник, 16 сентября, на остановке «станция Южная» в Туле нашли труп мужчины. Об этом сообщил
На место происшествия приехали медики, которые констатировали смерть мужчины. Криминальных следов смерти на его теле не обнаружили.
Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем. Его личность устанавливается.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани разработали проект первого в регионе ритейл-парка
|
cледующая новость →Рязанская область вошла в топ-5 регионов, где больше всего платят за коммуналку
В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).