В Тульской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика

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В ночь на понедельник, 16 сентября, в Богородицком районе Тульской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика. Об этом сообщила
В дежурную часть обратилась жительница поселка Товарковский, которая сообщила, что ее сын вечером возвращался от бабушки домой, но пришел домой.
Для поиска мальчика привлекли весь личный состав МВД. Полиция проверила скверы, подъезды и подвалы.
Предполагалось, что мальчик может находиться как на территории поселка, так и за его пределами.
Поздней ночью оперативники нашли пропавшего с помощью служебно-розыскной собаки.
По предварительной информации, мальчик испугался, что его будут ругать за невыполненные уроки и решил не приходить домой, а спрятаться в одном из подъездов в полутора километрах от места жительства.
Ребенка вернули матери. На женщину составили административный протокола по статье 5.35 КоАП РФ.
По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, угрозы его здоровью и жизни нет.
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