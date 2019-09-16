В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за похищение человека

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Сотрудники СОБР, ФСБ и МВД задержали в Рязани преступника, объявленного в федеральный розыск. Спецоперацию провели на неделе с 9 по 15 сентября.
Известно, что мужчину подозревают в похищении человека (статья 126 УК) и в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК).
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