В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

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К 2020 году в Липецкой области планируют создать два центра медицинских компетенций, что станет итогом регионального пилотного проекта по добровольному внедрению сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом сообщил сайт
О проекте рассказала начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения Липецкой области Наталия Васильева.
В «пилот» войдут пять госучреждений: областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №1 Ельца и липецкая городская поликлиника №1.
По итогам из пяти организаций создадут два центра компетенций, которые смогут транслировать свой опыт и на другие учреждения.
Они будут работать на базах ОКБ и городской поликлиники №1.
Проект направлен на создание эффективной логистики лечения пациента. Ожидается, что это поможет достичь более высокого результата медпомощи и минимизировать риски некачественного лечения.
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