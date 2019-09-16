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15:14, 16 сентября 2019 79
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В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

К 2020 году в Липецкой области планируют создать два центра медицинских компетенций, что станет итогом регионального пилотного проекта по добровольному внедрению сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом сообщил сайт Gorod48.ru.

О проекте рассказала начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения Липецкой области Наталия Васильева.

В «пилот» войдут пять госучреждений: областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №1 Ельца и липецкая городская поликлиника №1.

По итогам из пяти организаций создадут два центра компетенций, которые смогут транслировать свой опыт и на другие учреждения.

Они будут работать на базах ОКБ и городской поликлиники №1.

Проект направлен на создание эффективной логистики лечения пациента. Ожидается, что это поможет достичь более высокого результата медпомощи и минимизировать риски некачественного лечения.


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