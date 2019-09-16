В Калуге мусоровоз провалился в асфальте

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На улице Глаголева в Калуге мусоровоз провалился в яму в асфальте. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».
По словам некоторых очевидцев, это уже не первый случай — яма появилась на дороге давно.
Из-за этого водителям приходится выезжать на «встречу», либо выполнять резкий маневр вправо.
Фото из группы «
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