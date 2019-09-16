Тамбов возглавила Наталия Макаревич

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Депутаты гордумы определили главу Тамбова. Большинством голосов избрали Наталию Макаревич, сообщил портал «
За проголосовали 30 человек, против — двое, также двое воздержались.
Макаревич занимала должность начальника управления по развитию промышленности и торговли администрации Тамбовской области.
Изначально на участие в конкурсе претендовали четыре человека.
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