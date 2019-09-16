Серьезные аварии и «Рязанские смотрины». Обзор главных новостей за выходные, 14-15 сентября

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Завершились очередные выходные сентября. Вспомним главные события прошедшего уикенда.
О ДТП. Под Рязанью
В центре Рязани девушка на «Хендэ»
В Путятинском районе
На проезде Шабулина произошло
В массовой аварии в Скопинском районе
На Московском шоссе водитель внедорожника
В Касимовском районе фургон
О других происшествиях. На Куйбышевском шоссе произошел
В Песочне догхантер
В Рязани
О позитивных новостях. В субботу, 14 сентября, в театре кукол открылся 17-й фестиваль «
В рязанском дворце молодежи прошел двенадцатый
Мэрия пообещала
21-летняя рязанка Мария Селивестрова поучаствовала в кастинге шоу «Танцы на ТНТ». Эфир с ее участием
Около двухсот рязанцев поучаствовали в
90-летняя рязанка впервые
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.