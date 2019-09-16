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9:38, 16 сентября 2019 110
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Серьезные аварии и «Рязанские смотрины». Обзор главных новостей за выходные, 14-15 сентября

Серьезные аварии и «Рязанские смотрины». Обзор главных новостей за выходные, 14-15 сентября

Завершились очередные выходные сентября. Вспомним главные события прошедшего уикенда.

О ДТП. Под Рязанью столкнулись «Волга» и «четырнадцатая». Позже в полиции рассказали подробности аварии.

В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четверых человек. В сети появилось видео аварии на улице Свободы.

В Путятинском районе столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадали четыре человека.

На проезде Шабулина произошло серьезное ДТП с велосипедистом. В полиции дали официальный комментарий.

В массовой аварии в Скопинском районе погиб человек.

На Московском шоссе водитель внедорожника сбил пешехода.

В Касимовском районе фургон столкнулся с легковушкой. В полиции рассказали подробности.

О других происшествиях. На Куйбышевском шоссе произошел пожар. В МЧС рассказали, что там загорелся мусор.

В Песочне догхантер дважды выстрелил в дворовую собаку.

В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз». В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация

О позитивных новостях. В субботу, 14 сентября, в театре кукол открылся 17-й фестиваль «Рязанские смотрины», которому в этом году исполнилось 30 лет.

В рязанском дворце молодежи прошел двенадцатый косплей-фестиваль JIYUU-2019. Его посвятили теме пиратов.

Мэрия пообещала выделить квартиру рязанскому сироте, о котором снял сюжет «Первый канал».

21-летняя рязанка Мария Селивестрова поучаствовала в кастинге шоу «Танцы на ТНТ». Эфир с ее участием показали в субботу, 14 сентября.

Около двухсот рязанцев поучаствовали в благотворительном забеге.

90-летняя рязанка впервые полетала на воздушном шаре.


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