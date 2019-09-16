Рязанская область вошла в топ-5 регионов, где больше всего платят за коммуналку

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Рязанская область заняла пятое место в списке регионов, где больше всего платят за коммуналку. Рейтинг по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги опубликовало РИА
По мнению аналитиков, средняя семья в Рязанская области тратит на услуги ЖКХ 12,8% от заработка. Лидером списка стала Камчатка (15%).
Также Рязанская область заняла второе место в рейтинге с самым существенным ростом цен на коммуналку за год (1,7%). Первую строчку заняла Тюменская область (3%).
Отмечается, что в среднем рязанцы тратят 3361 рубль в месяц на услуги ЖКХ.
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