Рязаньхочетдышать. Рязанцы запустили флешмоб для привлечения внимания к загрязнению воздуха

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В соцсети «ВКонтакте» начался флешмоб #Рязаньхочетдышать. Жители города публикуют свои фотографии с этим хештегом, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.
«Расскажите на своих страницах в соцсетях о том, как вам дышится выбросами и добавьте фотографию по теме с обязательным хештегом
Ранее рязанцы
Напомним, жители города неоднократно
Прокуратура нашла
Пожар повторился
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.