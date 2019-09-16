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8:52, 16 сентября 2019 283
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#Рязаньхочетдышать. Рязанцы запустили флешмоб для привлечения внимания к загрязнению воздуха

#Рязаньхочетдышать. Рязанцы запустили флешмоб для привлечения внимания к загрязнению воздуха

В соцсети «ВКонтакте» начался флешмоб #Рязаньхочетдышать. Жители города публикуют свои фотографии с этим хештегом, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

«Расскажите на своих страницах в соцсетях о том, как вам дышится выбросами и добавьте фотографию по теме с обязательным хештегом #Рязаньхочетдышать», — написали авторы идеи.

Ранее рязанцы устроили свадебную фотосессию на свалке с опасными отходами в Турлатове.

Напомним, жители города неоднократно жаловались на запах гари после пожара на свалке. Он начался 12 августа. После обращений экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю. Ситуацию прокомментировал Николай Любимов.


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