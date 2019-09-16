Представители калужского отделения «Единой России» поучаствовали в закладке капсулы в основание нового памятника

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В субботу, 14 сентября, в селе Кузьминичи Куйбышевского района заложили капсулу будущим поколениям и основали памятник в честь без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
Мемориал создали по инициативе уроженца и Почетного гражданина Куйбышевского района Николая Сафонова.
Мероприятие посвятили 76-й годовщине
В селе собрались жители Кузьминич, а также гости из других районов и регионов.
«То событие, которое здесь происходит — важный момент возрождения памяти. Это наша дань уважения погибшим воинам и героям. Это нужно, чтобы мы сохранили память, и она передавалась из поколения в поколение», — обратился к калужанам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель заксобрания области Виктор Бабурин.
Замгубернатора Калужской области Константин Горобцов призвал вспомнить всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.
«Этот праздник олицетворяет воинскую доблесть тех, кто смог победить врага, преодолеть военное лихолетье. 7000 жителей Куйбышевского района ушли на фронт. 5000 — не вернулись домой», — отметил Горобцов.
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