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14:38, 16 сентября 2019 112
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Представители калужского отделения «Единой России» поучаствовали в закладке капсулы в основание нового памятника

Представители калужского отделения «Единой России» поучаствовали в закладке капсулы в основание нового памятника

В субботу, 14 сентября, в селе Кузьминичи Куйбышевского района заложили капсулу будущим поколениям и основали памятник в честь без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Мемориал создали по инициативе уроженца и Почетного гражданина Куйбышевского района Николая Сафонова.

Мероприятие посвятили 76-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

В селе собрались жители Кузьминич, а также гости из других районов и регионов.

«То событие, которое здесь происходит — важный момент возрождения памяти. Это наша дань уважения погибшим воинам и героям. Это нужно, чтобы мы сохранили память, и она передавалась из поколения в поколение», — обратился к калужанам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель заксобрания области Виктор Бабурин.

Замгубернатора Калужской области Константин Горобцов призвал вспомнить всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.

«Этот праздник олицетворяет воинскую доблесть тех, кто смог победить врага, преодолеть военное лихолетье. 7000 жителей Куйбышевского района ушли на фронт. 5000 — не вернулись домой», — отметил Горобцов.

Фото с сайта регионального отделения «Единой России»


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