Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 16 сентября 2019 285
 0    0

На улице Березовой открыли новую детскую площадку. Фото

На улице Березовой открыли новую детскую площадку. Фото

На улице Березовой открыли новую детскую площадку с игровым и спортивным оборудованием. Об этом сообщил сайт городской думы.

Проект «Березнячок» реализовали по программе поддержки местных инициатив. Праздник в честь открытия площадки посетила заместитель председателя гордумы Лариса Максимова.

«Новая детская площадка — это начало нашей работы по благоустройству улицы Березовой. Начало всего хорошего, что хотелось бы сделать. Здесь вы будете встречаться, отдыхать, а самое главное — смотреть на ребятишек, которые радуются и занимаются спортом, — обратилась Максимова к жителям микрорайона.

Она также отметила, что в планах — участие в программе создания комфортной городской среды для благоустройства и освещения березовой рощи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?

Отвечает прокуратура. Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 107
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 098
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 043
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 955
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 225
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум