На улице Березовой открыли новую детскую площадку. Фото

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На улице Березовой открыли новую детскую площадку с игровым и спортивным оборудованием. Об этом сообщил
Проект «Березнячок» реализовали по программе поддержки местных инициатив. Праздник в честь открытия площадки посетила заместитель председателя гордумы Лариса Максимова.
«Новая детская площадка — это начало нашей работы по благоустройству улицы Березовой. Начало всего хорошего, что хотелось бы сделать. Здесь вы будете встречаться, отдыхать, а самое главное — смотреть на ребятишек, которые радуются и занимаются спортом, — обратилась Максимова к жителям микрорайона.
Она также отметила, что в планах — участие в программе создания комфортной городской среды для благоустройства и освещения березовой рощи.
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