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9:09, 16 сентября 2019 152
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На этой неделе в Рязанской области похолодает до +1 градуса. Прогноз погоды

На этой неделе в Рязанской области похолодает до +1 градуса. Прогноз погоды

На этой неделе в Рязанской области похолодает до +1 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на вторник, 17 сентября, ожидается до +9 градусов, небольшой дождь. Днем +13 градусов, дождь.

Ночью в среду, 18 сентября, ожидается до +5 градусов. Днем +13 градусов, дождь.

В ночь на четверг ожидается до +5 градусов. Днем +11 градусов, небольшой дождь.

Ночью в пятницу похолодает до +3 градусов. Днем температура опустится до +10 градусов, также возможен небольшой дождь.

Ночью в субботу, 21 сентября, похолодает до +1 градуса. Днем +9 градусов, солнечно. В воскресенье ночью ожидается до +3 градусов, днем до +7 градусов, дождь.


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5 дней назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.

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