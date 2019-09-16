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На этой неделе в Рязанской области похолодает до +1 градуса. Прогноз погоды опубликован на
В ночь на вторник, 17 сентября, ожидается до +9 градусов, небольшой дождь. Днем +13 градусов, дождь.
Ночью в среду, 18 сентября, ожидается до +5 градусов. Днем +13 градусов, дождь.
В ночь на четверг ожидается до +5 градусов. Днем +11 градусов, небольшой дождь.
Ночью в пятницу похолодает до +3 градусов. Днем температура опустится до +10 градусов, также возможен небольшой дождь.
Ночью в субботу, 21 сентября, похолодает до +1 градуса. Днем +9 градусов, солнечно. В воскресенье ночью ожидается до +3 градусов, днем до +7 градусов, дождь.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.