​Минтруд обсудит эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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На этой неделе в Минтруде обсудят введение четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом пишут «
Как отметил замминистра экономического развития Петр Засельский, 30-40% времени работники на предприятиях ничего не делают.
«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — отметил он.
Конкретных параметров перехода пока нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет сделать после того, как схему протестируют на большом количестве компаний.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев
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