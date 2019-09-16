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8:29, 16 сентября 2019 211
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​Минтруд обсудит эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

​Минтруд обсудит эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

На этой неделе в Минтруде обсудят введение четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом пишут «Известия».

Как отметил замминистра экономического развития Петр Засельский, 30-40% времени работники на предприятиях ничего не делают.

«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — отметил он.

Конкретных параметров перехода пока нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет сделать после того, как схему протестируют на большом количестве компаний.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предсказал переход на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы предложили идею Минтруду, но большинство россиян высказались против.

Позже премьер-министр поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели.


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