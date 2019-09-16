Крупного владимирского застройщика признали банкротом

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ООО «Вертикаль», входящий в группу компаний «Консоль» Александра Шамова, признали банкротом. Об этом сообщил «
Компанией в течение года будет руководить конкурсный управляющий, назначенный судом.
Долг организации «Владимиргражданпроекту» составил около 6,6 миллиона рублей. Также компания задолжала почти 450 тысяч охранной компании «Русь» и пять миллионов рублей двум дольщикам.
«Вертикаль» возводит четыре многоэтажки в микрорайонах Веризино-1 и Веризино-2. Дома планируют сдать в конце 2019 и 2020 годов.
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).