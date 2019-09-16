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Еще в 14 рязанских палатках незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщила
Нарушения нашли во время рейдов с 9 по 15 сентября. В результате из оборота изъяли 197 литров спиртного.
В отношении предпринимателей составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП, им грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Кроме того, в мэрию направили письма для расторжения договора с палатками, где торговали алкоголем.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.