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14:25, 16 сентября 2019 191
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Еще в 14 рязанских палатках незаконно продавали алкоголь

Еще в 14 рязанских палатках незаконно продавали алкоголь

Еще в 14 рязанских палатках незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушения нашли во время рейдов с 9 по 15 сентября. В результате из оборота изъяли 197 литров спиртного.

В отношении предпринимателей составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП, им грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Кроме того, в мэрию направили письма для расторжения договора с палатками, где торговали алкоголем.


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