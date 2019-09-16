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День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали на Безымянной высоте. Об этом сообщил
В мероприятии поучаствовали председатель областного парламента Виктор Бабурин и замгубернатора Константин Горобцов, депутаты законодательного собрания, гости из соседних регионов и муниципалитетов, военные, представители общественных организаций, творческие коллективы и многие другие.
Участники события возложили цветы к подножию мемориала.
Горобцов подчеркнул, что регион пережил более 700 дней оккупации. Одним из первых удар фашистов на себя принял Куйбышевский район. Он же последним избавился от оккупации.
«На Безымянной высоте 18 советских бойцов овладели стратегически важной высотой и ценой своей жизни удержали ее», — отметили в сообщении.
Символом этого года стала карта, на которую нанесли все города, населенные пункты и рубежи воинской доблести, а также города воинской славы Калужской области.
На Безымянной высоте также прошел марш-парад воинов Шайковского авиагарнизона, показательные выступления воинов 106-й ГВ ВДД ВДВ России, выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны, концерт творческих коллективов.
Желающие смогли посетить музей, расположенный на территории мемориала «Безымянная высота», легендарную землянку «в три наката», сделать фото на память, угоститься солдатской кашей.
Фото с
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