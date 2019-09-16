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Активисты владимирской «Единой России» проверили точку сети «Пятерочка» на улице Мира, дом №34. Об этом сообщил
Активисты нашли упаковку соленых палочек с истекшим сроком годности. Также там обнаружили три упаковки моющего средства, банку пива и упаковку жульена с поврежденными упаковками.
На некоторых наименованиях овощей и фруктов не было товарно-сопроводительной информации.
Также магазин не в полном объеме выполнил новые требования о наименованиях молочных продуктов: в магазине нашли товаров без сопровождения информационной надписи: «Продукты без заменителя молочного жира».
Как отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимире Василий Красильщиков, информацию о нарушениях передали администрации торговой точки.
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).