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В полиции рассказали подробности аварии с фургоном в Касимовском районе.
Авария
Оба водителя, а также пассажирка легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.
Проводится проверка.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.