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12:02, 14 сентября 2019 237
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В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

В Ярославской области семь человек погибли в столкновении автобуса с фурой. Об этом сообщил портал 76.ru.

Авария произошла 10:45 в Гаврилов-Ямском районе.

В ДТП также пострадали 20 человек. На место происшествия выехали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

Фото 76.ru


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