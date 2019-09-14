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Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные опубликовали «
В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.
В 2019 году проверки прошли на двухстах заправках. Почти на каждой десятой обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть.
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