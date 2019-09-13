Жара отступает. Прогноз погоды во Владимирской области на выходные

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем субботу ожидается до +17 градусов, в воскресенье до +14 градусов.
По ночам около +7 градусов.
Кратковременные дожди возможны как в субботу, так и в воскресенье.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШиловца осудили за управление трактором в пьяном виде
|
cледующая новость →Рязанского водителя арестовали за неоплаченные штрафы
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.