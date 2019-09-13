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14:14, 13 сентября 2019 82
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В Туле открылся фестиваль молодежных театров GingerFest

В Туле открылся фестиваль молодежных театров GingerFest

В пятницу, 13 сентября, в Туле открылся фестиваль молодежных театров GingerFest. В нем поучаствуют коллективы из Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта и Туниса.

«Тула — пряничный город. Это отражено в названии международного фестиваля. „Пряник“ по-английски „gingerbread“, „ginger“ — это и название специи, и „восторг, воодушевление“, что подходит молодёжному театральному проекту», — пояснили название фестиваля на сайте администрации.

Фестиваль продлится до 17 сентября. В его рамках на нескольких сценах покажут спектакли, устроят шествие театров в национальных костюмах, концерт с номерами национальных культур и актерский капустник.

Горожане смогут выбрать театр, который получит «Приз зрительских симпатий». Также планируют провести конкурс на лучшую фестивальную рецензию и лучшее фото, сделанное во время GingerFest.

Актеры театров из России (Москва, Тула), Италии (Неаполь) и Канады (Оттава) проведут мастер-классы.

Фото с сайта тульской администрации


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