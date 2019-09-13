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13:55, 13 сентября 2019 281
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В субботу в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

В субботу в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

В субботу, 14 сентября, в Рязанской области днем и ночью ожидается дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +9, +14º градусов, днем +15, +20.


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