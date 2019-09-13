В субботу в Рязанской области ожидается дождь. Прогноз погоды

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В субботу, 14 сентября, в Рязанской области днем и ночью ожидается дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14º градусов, днем +15, +20.
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