В Рязани пройдет «Битва поваров»

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Во вторник, 17 сентября, в пиццерии «
Как пояснила бренд-шеф «Старого города» и ведущая «Битвы поваров» Алена Нефедова, кулинары будут соревноваться в создании гастрономических шедевров из экологически чистых продуктов от фермерских хозяйств Рязанской области.
Гости попробуют пять авторских курсов блюд с винным сопровождением. Рязанские гурманы смогут проголосовать, выбрав победителя «Битвы поваров».
«Кухня „Старого города“ уже полюбилась рязанцам, „гастро-вечера“ пользуются неизменной популярностью. Наша новая цель- дать зажечься новым звездам кулинарии. На гастрономическом шоу „Битва поваров“ выбрать лучшего кулинара мы доверим самым строгим кулинарным критикам — нашим гостям» — заявили в пресс-службе «Старого города».
Бронирование столов по телефону 700-002. Аккаунт пиццерии «Неаполь» в
Гостиничный комплекс «Старый Город» был построен в 2017 году крупным рязанским застройщиком — «
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