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11:03, 13 сентября 2019 247

В Рязани пройдет «Битва поваров»

В Рязани пройдет «Битва поваров»

Во вторник, 17 сентября, в пиццерии «Неаполь» по адресу: улица Мюнстерская, дом №2 пройдет «Битва поваров». О гастрономическом поединке рассказали в пресс-службе гостиничного комплекса «Старый город».

Как пояснила бренд-шеф «Старого города» и ведущая «Битвы поваров» Алена Нефедова, кулинары будут соревноваться в создании гастрономических шедевров из экологически чистых продуктов от фермерских хозяйств Рязанской области.

Гости попробуют пять авторских курсов блюд с винным сопровождением. Рязанские гурманы смогут проголосовать, выбрав победителя «Битвы поваров».

«Кухня „Старого города“ уже полюбилась рязанцам, „гастро-вечера“ пользуются неизменной популярностью. Наша новая цель- дать зажечься новым звездам кулинарии. На гастрономическом шоу „Битва поваров“ выбрать лучшего кулинара мы доверим самым строгим кулинарным критикам — нашим гостям» — заявили в пресс-службе «Старого города».

Бронирование столов по телефону 700-002. Аккаунт пиццерии «Неаполь» в Instagram.

Гостиничный комплекс «Старый Город» был построен в 2017 году крупным рязанским застройщиком — «Северной Компанией». Отель неоднократно становился площадкой престижных межрегиональных и международных конференций.


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