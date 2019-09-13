В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

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В пятницу и выходные, 13-15 сентября, рязанских водителей проверят на трезвость. Об этом сообщила
На территории области пройдут массовые рейды.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными, если кто-то садится за руль пьяным или грубо нарушает ПДД. В таких случаях необходимо звонить по телефону 29-74-54, 27-50-70 или 112.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».