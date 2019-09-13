В Липецке «Нива» сбила на «зебре» ребенка и уехала

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Липецке Niva сбила на «зебре» ребенка и уехала. Пятилетнего мальчика госпитализировали,
Авария произошла в четверг, 12 сентября, в 19:33 на дороге Хлевное-Липецк. Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу на нерегулируемом переходе.
Водителю грозит лишение «прав» на год-полтора или административный арест на 15 суток (по статье 12.27 КоАП).
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.