В калужской деревне установили модульный ФАП

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В деревне Войлово Людиновского района установили модульный ФАП. Его возвели за три дня,
В здании — несколько кабинетов, подсобки и санузел. В приемной фельдшера, смотровом и процедурном кабинетах есть холодная и горячая вода.
В ФАП установили охранную и пожарную сигнализации.
«В текущем году будет построено четыре таких ФАПа: в Войлове, Вербежичах, Манино в Людиновском районе и в Овсороке Жиздринского района», — пояснила депутат заксобрания главврач ЦРБ №2 Насрула Омарасхабова.
Модульные ФАПы строят по поручению Владимира Путина в населенных пунктах с численностью от 2 до 100 тысяч жителей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Канищеве ограбили 22-летнего рязанца
|
cледующая новость →Калужанин убил вступившегося за его мать приятеля
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.