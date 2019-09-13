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12:33, 13 сентября 2019 145
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В калужском селе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной

В калужском селе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной

В пятницу, 13 сентября, в селе Заречье Ульянского района перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали представители поискового движения, РПЦ и вооруженных сил, молодежь и члены «Единой России», сообщили в калужском отделении партии.

Летом поисковики нашли останки 91 бойца. Удалось установить имена двоих: Михаила Васильевича Василенко и Владимира Дадатовича Зангиева. Первый родился в 1915 году в Акмолинской области Казахстана. Он погиб в ульяновских лесах в 1942 году.

Второй — гвардии младший лейтенант, летчик истребителя Як-7Б родился в 1922 году в Ардоне Северной Осетии. Зангиев погиб во время воздушного боя 14 июля 1943 года. Его останки отправят на родину.

Секретарь местного отделения «Единой России» Александр Анисимов напомнил, что на территории Ульяновского района в годы Великой Отечественной войны были крупные сражения. Он попросил хранить память о тех, кто «не жалея себя оборонял родную землю от захватчиков».

Фото с сайта калужского отделения «Единой России»


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